Moslem schrie Polizisten wegen Gebetsteppich an

In diesem Fall, der sogar das Gericht beschäftigte, geht es um „lautstarkes Schreien“, einen Teppich und eine 100 Euro Strafe. Was war passiert? Am 8. Oktober 2023 fuhren zwei Polizeistreifen vormittags zu einer Wohnung. Grund für den Einsatz war eine verbale Auseinandersetzung, wie es im Entscheidungstext des Salzburger Landesverwaltungsgerichtes heißt.