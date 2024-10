Marcel Stauffer nach Highlight erneut verletzt

Mit der nächsten Verletzung geht Motocross-Fahrer Marcel Stauffer in die Winterpause. Beim MX of Nations in Matterley Basin (Eng) erreichte er mit Team Österreich mit Rang 20 zwar das Ziel, jedoch war der Nußdorfer in seinem zweiten Lauf in einen Sturz verwickelt, bekam den Hinterreifen eines Kontrahenten an den Kopf.