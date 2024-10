Volleyball-Girls fehlte die letzte Konsequenz

Die Ära nach Uli Sernow bei der PSVBG Salzburg startete für Nachfolgerin Ingrida Schweiger mit einer Niederlage. Die Volleyball-Girls mussten sich in der Austrian Volley League vor heimischem Publikum in Rif den Erzbergmadln aus Eisenerz (vergangene Saison auf Platz sieben) 1:3 geschlagen geben. „Eine Niederlage tut natürlich weh“, seufzte Trainerin Ingrida Schweiger. Was fehlte war die letzte Konsequenz: „In den entscheidenden Momenten haben die Gegner Punkte geholt, wir schafften das nicht. Man merkt bei Eisenerz eine Routine.“ Dennoch gibt ihr die Leistung Hoffnung: „Alle haben gut gespielt.“ Anastasiia Tyshchenko ragte mit 19 Punkten heraus.