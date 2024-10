Video zeigt wilde Verfolgungsjagd auf Moped

Mit seiner Freundin am Sozius raste am Sonntagnachmittag ein 17-Jähriger mit seinem Moped vor der Polizei davon. Dabei beschleunigte der Bursch sein Zweirad auf bis zu 90 km/h. Am Tag nach der wilden Verfolgung geht ein Video der Wahnsinnsfahrt in den sozialen Netzwerken viral.