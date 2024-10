Kaleidoskop der Kammermusik

Kammermusik auf Konzertniveau kann auf verschiedene Art gepflegt werden. Entweder in einer fixen, aufeinander eingespielten Formation, wofür etwa – um bei der Gattung des Klaviertrios zu bleiben – das „Beaux Arts Trio“ ein Beispiel ist, das mehr als fünfzig Jahre bestand. Vor allem für Festivals finden sich aber immer wieder Musiker zusammen, die eine solistische Karriere verfolgen und nur fallweise Kammermusik pflegen. Das ist besonders spannend und auch publikumswirksam. Einen ganz speziellen Fall bildete das Trio, das sich am Freitagabend in Hohenems zusammenfand, denn es formierte sich aus Solisten, die von derselben großen Lehrerpersönlichkeit geprägt wurden.