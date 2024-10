Generation Z bereut Umgang mit TikTok und Co

Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen den Generationen: Während frühere Generationen die Einführung des Smartphones als technische Revolution begrüßten, will Gen Z offenbar einen Schritt zurückgehen. Viele wünschen sich die Zeit vor TikTok, X und Co. zurück, in der der Alltag weniger von ständiger Erreichbarkeit und digitalem Druck geprägt war. So wollen junge Eltern, dass ihre Töchter und Söhne ohne ständige Ablenkung und den Druck, online perfekt zu wirken, leben können.