Bub nach Sturz aus dem Fenster außer Lebensgefahr

Unfall auch in Weyer

Nur zwei Wochen vor dem Unfall in Niederthalheim erschütterte ein weiterer Fenstersturz in Oberösterreich: In Weyer stürzte am 1. Juli ein Vierjähriger aus dem zweiten Stock durch ein Fliegengitter in einem geöffneten Fenster. Der Bub konnte das Krankenhaus rund zwei Wochen nach dem Sturz wieder verlassen.