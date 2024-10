Flut: Handwerker-Bonus gilt auch für Sanierungen

Was nützt die beste Hilfe, wenn niemand davon weiß? In diesem Sinne rührt die Wirtschaftskammer derzeit noch einmal die Werbetrommel für den Handwerkerbonus. Denn dieser kann auch für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in Anspruch genommen werden – und könnte somit auch Opfer des Hochwassers, deren Häuser und Wohnungen geflutet waren, entlasten.