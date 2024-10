Brofaction: Die Oma ist unser großes Vorbild

92-jährige Rock-Oma schwärmt: „Meine Buben werden ganz groß rauskommen“

Die Musikalität hat das Brüderpaar, das mehrere Instrumente beherrscht, von der Rock-Oma vererbt bekommen. Ingeborg Pacyna aus Leoben zupft mit 92 Jahren noch immer eifrig die E-Gitarre in ihrer Band. Vom betagten Energiebündel hat Nico als 8-Jähriger seine erste Gitarre geschenkt bekommen. Von da an gab es kein Halten mehr. Sein Bruder hat die Liebe zur Musik auf den Fidschi-Inseln in der Südsee entdeckt. Dort verbrachte er zusammen mit seinen Eltern und Nico Jahre auf einem Segelboot. Auch die Erinnerung an diese traumhafte Kindheit ist als Song am neuen Brofaction-Album verewigt.