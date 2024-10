FPÖ-interner Putsch von 2002 als pubertäres Leiden

Der vom damaligen FPÖ-Obmann Jörg Haider am Parteitag in Knittelfeld angezettelte Putsch, der zur Spaltung der Partei und zu jahrelangem Streit führte, hallt bis heute nach. „Es ist hier immer noch ein Thema, aber es tut nicht mehr weh“, sagt dazu Regisseur Ed. Hauswirth, der mit den Darstellern Rupert Lehofer und Zaid Alsalame am Originalschauplatz jenem Tag vor 22 Jahren nachspürt.