Schopp: „Hat nervös und undiszipliniert gewirkt“

Markus Schopp (LASK-Trainer): „Es war von der ersten Minute an ein Spiel, in dem meine Mannschaft wenig von dem umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen hatten. Sie hat nervös und undiszipliniert gewirkt. Es wurden in gewissen Phasen Lösungen gesucht, die wir so nicht besprochen hatten. Klar haben wir früh einen bitteren Ausfall (Moses Usor, Anm.), der sicher einen Impact hatte. Wir können mit solchen Situationen leider ganz schlecht umgehen. Wir machen durch die individuelle Qualität zwei Tore, am Ende des Tages ist es absolut verdient, dass der Gegner noch ausgeglichen hat.“