LASK gegen Djurgardens IF – ab 21 Uhr LIVE

Für den LASK ist die Europacup-Saison mit dem ersten Auftritt in der Conference League eröffnet. Die in der Fußball-Bundesliga hinterherhinkenden Linzer haben Schwedens aktuellen Tabellenzweiten Djurgardens IF zu Gast und wollen ihren nationalen Aufwärtstrend unter Markus Schopp fortsetzen. Der hat sich viel vorgenommen. „Solche Spiele sind da, sie zu bestreiten, sie zu genießen, aber auch, sie zu gewinnen“, hielt der LASK-Coach fest.