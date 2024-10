Großeinsatz in Hamburg: Ruanda-Heimkehrer isoliert

Der Medizinstudent gab laut Medienberichten an, dass er in Ruanda in einem Krankenhaus gearbeitet habe, wo auch mit dem Marburg-Virus infizierte Patienten behandelt worden waren. Sofort rückte ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettung aus, der Bahnsteig, an dem der ICE-Zug aus Frankfurt anhielt, wurde gesperrt. Das Paar wurde mit einem Spezialfahrzeug ins Universitätsklinikum Eppendorf eingeliefert, wo sie isoliert von anderen Patienten nun untersucht und behandelt werden.