Mpox-Fälle in Europa: Rendi-Wagner schlägt Alarm

Bisher 348 Fälle in Österreich gemeldet

In Österreich sind Mpox-Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle seit der Häufung von Fällen in Europa im Jahr 2022 meldepflichtig und „das Infektionsgeschehen wird genau beobachtet“, hieß es am Freitag aus dem Büro von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Seit Beginn des weltweiten Ausbruchs vor zwei Jahren wurden in Österreich 348 Mpox-Fälle gemeldet. Davon wurden elf Fälle im Jahr 2023 und bisher zehn Fälle im Jahr 2024 registriert.