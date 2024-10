Gut besuchter Pink-Ribbon-Auftakt in Wien

Zum internationalen Tag des Brustkrebses, dem 1. Oktober, wurde im Park Hyatt Hotel in Wien die nunmehr 23. Pink Ribbon Aktion eingeleitet. Um dies auch jeden wissen zu lassen, wurde ein Feuerwehrauto direkt vor dem Eingang des Hotels platziert: Hoch in der Luft hing dort ein pinker Wasserschlauch in der typischen Schleifen-Form.