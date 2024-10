Über 60 Prozent zu schwer: Anzeige für Lkw-Lenker

Nicht nur der Lenker eines Tiertransporters geriet am Montag in das Visier der Polizei. Auch auf einen Lkw-Fahrer, der Elektroartikel geladen hatte, wurden die Beamten gegen 18.30 Uhr auf der A12 in Ampass aufmerksam. Der 36-Jährige war von Italien nach Deutschland unterwegs.