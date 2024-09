Sölden-Start von Hirscher? Entscheidung gefallen

„Gültig und regelkonform“

„Als Teil der Diskussionen wurde bestätigt, dass das Ansuchen des niederländischen Verbandes um eine Wildcard für Marcel Hirscher, die diesen Sommer eingebracht wurde, gültig und regelkonform ist. Das bedeutet, dass Hirscher berechtigt ist, beim ersten Rennen in Sölden an den Start zu gehen“, hieß es in einer FIS-Mitteilung. Der Riesentorlauf in Tirol findet am 27. Oktober statt.