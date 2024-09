Zitterpartie um Mandat im neuen Nationalrat

Nach der Wahlkartenauszählung am Dienstag hielt er dort ein Mandat. Allerdings ist dieses derzeit nur haarscharf abgesichert – um 49 Stimmen. Berlakovich muss nun bis Donnerstag um den Wiedereinzug in den Nationalrat zittern. Dann werden die letzten Wahlkarten ausgezählt – jene, die in fremden Regionalwahlkreisen abgegeben wurden.