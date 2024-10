Küchenmesser in Bauch gerammt: Ist das Notwehr?

Eine blutige Auseinandersetzung hat sich in einem bekannten Lokal am Klopeiner See in Kärnten abgespielt. Bei einem Streit auf der Terrasse wurde ein junger Familienvater ausfällig und geriet mit dem Juniorchef heftig aneinander. Dessen Vater eilte herbei – und stach zu. In Notwehr, wie er behauptete.