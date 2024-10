Tiroler (62) plünderte das Konto seiner Schwester

Hintergründe für seine Taten seien nicht die eigene Bereicherung gewesen. „Es ist ja so, dass sich das Geldsystem insgesamt auflöst“, zeigte sich der Tiroler offen für Verschwörungstheorien. Seiner Meinung nach wäre es deshalb sogar angebracht gewesen, damalige Sparbücher seiner Schwester aufzulösen. Überdies erkenne er den Staat nicht an, in der Psychiatrie sei er selbst „gefoltert“ worden. Im nächsten Atemzug gab er sich durchaus belesen und zitierte in diesem Zusammenhang den Schriftsteller Bertolt Brecht: „Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“