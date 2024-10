Ab 18.45 Uhr LIVE: Salzburg gegen Stade Brest

Salzburg steht in der Fußball-Champions-League ein richtungsweisendes Spiel bevor. Will Österreichs Vizemeister ernsthaft in den Kampf um den Aufstieg eingreifen, sind drei Punkte beim Heimauftakt gegen Stade Brest fast schon Voraussetzung. Während die zuletzt formschwachen Bretonen in Reichweite scheinen, warten in der zweiten Hälfte der neu eingeführten Ligaphase Gegner von Weltformat wie Paris Saint-Germain und Real Madrid.