Sprechchöre in Salzburg! Fans fordern Schlager

Spätestens in der 70. Spielminute ist in Salzburg alles klar. Das 0:3 von Abdallah Sima bricht dem Heimteam endgültig das Genick. Vorangegangen war eine unglückliche Abwehraktion von Torhüter Blaswich, der einen Schuss nach vorne abblockte und damit genau in die Füße von Sima.