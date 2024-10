„Die Gründe werde ich jetzt nicht sagen, aber …“

Pepijn Lijnders (Salzburg-Trainer): „Für 65 Minuten haben wir okay gespielt. Nicht top, aber okay. Wir haben ein Tor aus einem Konter erhalten, haben aber eine Reaktion gezeigt. Wir hatten so viele Situationen um zu scoren, das hätten wir besser machen müssen. Nach dem 0:2 ist es in die falsche Richtung gelaufen. Wir haben nicht mehr gut genug verteidigt. Ich übernehme die volle Verantwortung und suche keine Ausreden, dass es ein junges Team ist oder irgendetwas. Wir müssen für 95 Minuten gut sein. Wir können nicht 20 oder 30 Minuten so spielen, wie wir das heute gemacht haben. Da wird man bestraft, das fühlt sich nicht gut an, weil ich wirklich den Glauben habe, dass diese Gruppe genug Qualität hat.“