Spielabbrüche? „Ist völlig an der Realität vorbei“

In der Sky-Sendung „Talk und Tore“ war das chaotische 343. Wiener Derby ein Thema. In der kommenden Woche dürfte die Liga erste Strafen und Konsequenzen bekannt geben. Bundesliga-Boss Christian Ebenbauer schlug per Videoeinspieler in der Sendung vor, dass künftig bei Böllerwürfen das Spiel vom Schiedsrichter abgebrochen und mit 0:3 gewertet wird.