Rapid und die Fans: Absage an „höhere Mächte“

Im Interview ging‘s eingangs gleich um die Frage, ob Rapid nicht auf den Gesetzgeber hoffen müsse, um das Fan-Problem (das es laut jüngster Wrabetz-Pressekonferenz gar nicht gibt) in den Griff zu bekommen. Wrabetz hält wenig davon. „Wir haben gezeigt, dass wir es selber können müssen“, so der oberste Rapidler: „Höhere Mächte schaffen das meistens nicht. Wir haben aus dem Derby die Konsequenzen in Form von vier Derbys ohne Auswärtsfans gezogen. Das ist die härtest mögliche Sanktion. Uns ist bewusst, dass wir damit viele treffen, die ihre Mannschaft auswärts gerne unterstützen würden, ohne in irgendetwas involviert zu sein.“