Wiener Derby: Familienvater aus Koma erwacht

„Ich kann mich nun endlich bei euch allen melden, was den aktuellen Gesundheitszustand von meinem Vater betrifft“, schreibt der Sohnemann des Prügelopfers im „Austrian Soccer Board“. „Das künstliche Koma haben wir just zu unserem Cup-Spiel auf der Hohen Warte abgeschüttelt. Die letzten beiden Tage hat er so gute Fortschritte gemacht, dass er evtl. morgen schon die Intensivstation verlassen kann! Über den Berg sind wir sprichwörtlich, das Tal müssen wir aber noch queren ...“.