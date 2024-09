„Bild verheerend, aber wir haben kein Fan-Problem“

Mit Böllern, Bengalen oder Raketen auf Frauen oder Kinder zu schießen, ist ein absolutes No-Go“, hielt Alexander Wrabetz im Allianz-Stadion fest. Er kündigte an, dass all jene Rapid-Fans, die am Sonntag die rote Linie überschritten hatten, sanktioniert werden: „Wir werden die Identifikation dieser Fans vorantreiben, hoffen auf die Mithilfe der Behörde.“ Täter aus dem Stadion zu verbannen, sei ein Thema. So wie der Entzug der Mitgliedschaft. Wrabetz ist sich sicher, dass „auch in der aktiven Fanszene diese Dinge zu einem überwiegenden Teil nicht gutgeheißen“ werden.