Das sind die vermummten Hooligans vom Wiener Derby

Warum der Fußball gerade auf Jugendliche aus unteren Gesellschaftsschichten eine enorme Anziehungskraft hat, erklärt der 71-Jährige so: „Jeder Jugendliche ist auf der Suche nach seiner Identität. Viele von ihnen haben in ihren Familien aber zu wenig Liebe und zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. So schreien viele nach Anerkennung. Diese bekommen sie in einer Fangruppe. Dort gibt es eine Gemeinschaft, einen eigenen Jargon und eigene Kleidung.“