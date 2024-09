Volkspartei hat „Ziel verfehlt“, „fulminante“ FPÖ

Während der Bundeskanzler in seinem ersten Statement das Ergebnis der ÖVP nun einmal hinterfragen will und zugleich Regierungsbereitschaft signalisiert, dauerte es in Niederösterreich etwas, bis die Reaktionen aus den jeweiligen Parteizentralen in St. Pölten hinausdrangen. Das lag vor allem an dem knappen Rennen um Platz eins im weiten Land. Nicht einmal ein Prozent lag bei der ersten Hochrechnung kurz vor 18 Uhr zwischen Volkspartei und Freiheitlichen. Und zwar zu Gunsten der Blauen wohlgemerkt.