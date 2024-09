258 Grundwehrdiener in Reutte feierlich angelobt

„Das Bundesheer ist Garant für die Sicherheit in unserem Land. Als neutrales Land ist es notwendig, mit einem starken Bundesheer eine wehrhafte Landesverteidigung zu gewährleisten. Aber auch bei den schweren Hochwassern in diesem Sommer war das Österreichische Bundesheer wieder ein verlässlicher Partner für die Bevölkerung. Assistenzeinsätze wären ohne Grundwehrdiener nicht möglich, ihr Einsatz ist im Ernstfall von enormer Bedeutung. Umso wichtiger ist es, dass Land Tirol und das Österreichische Bundesheer eine enge Zusammenarbeit pflegen, um für die Zukunft gemeinsam Sicherheit zu gewährleisten“, so Tirols Landeshauptmann Anton Mattle.