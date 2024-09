5 Gründe, warum die Steiermark heute im Fokus ist

Wahlprognosen sind schwierig, besonders, wenn sie die Steiermark treffen. Während viele andere Bundesländer verlässliche Sieger liefern (z.B. die SPÖ in Wien und Burgenland, die ÖVP in Niederösterreich und Tirol), ist die Grüne Mark immer für eine Überraschung gut. Traditionell ein ÖVP-Land, konnte mit Franz Voves auch schon ein Sozialdemokrat Landeshauptmann werden. Und bei der Nationalratswahl 2013 war gar die FPÖ Nummer 1. Die Steiermark wird daher – in Anlehnung an die wenigen wahlentscheidenden Bundesstaaten in den USA – auch als „Swing State“ bezeichnet. Das steirische Ergebnis kommt zudem dem Bundesergebnis oft recht nahe.