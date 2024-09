Er trägt gegen City Adidas und Puma gleichzeitig

Und das kam so: Trippier startete nicht weiter ungewöhnlich, mit zwei Schuhen des Modells Adidas X Speedflow, in die Partie. In der 15. Minute dann wurde es kurios: Nachdem ein Schuss von ihm von City-Spieler Jack Grealish geblockt worden war, griff Trippier auf seinen rechten Fuß. Irgendwas schien nicht zu passen. Der 34-Jährige ging zur Outlinie – offenbar, um das Schuhwerk zu wechseln. Auch das noch nicht weiter ungewöhnlich. Allerdings wechselte Trippier nur einen Schuh. Weswegen er bis zur Halbzeit einen knallorangen Adidas- (links) und einen grell-lila Puma-Schuh (rechts) trug. Sehr interessant anzusehen. Social Media hat seine Freude mit dem extravaganten Outfit.