SK Rapid gegen LASK gefordert, LIVE ab 17 Uhr

Der LASK startet am Donnerstag mit der Heimpartie gegen Djurgården in die Ligaphase der Conference League. Davor soll laut Trainer Markus Schopp gegen Rapid Zählbares geholt werden. „Ich erwarte ein richtig gutes Spiel, auch von unserer Seite. Ich denke, dass auch wir mittlerweile durch harte Arbeit die nächsten Schritte gegangen sind und bereit sind für dieses spannende Spiel“, meinte der Steirer und verteilte Lob an Rapid: „Uns erwartet eine Mannschaft, die fantastisch in die Saison gestartet ist und zurecht an der Tabellenspitze steht. Rapid ist über die ganzen Spiele gewachsen und hat eine interessante Entwicklung genommen.“ Bis Freitagmittag waren für die Partie über 19.000 Tickets abgesetzt, rund 800 davon gingen an LASK-Fans.