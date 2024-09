Dieses TV-Duell könnte die US-Wahl entscheiden

In der Regel sind bei US-Präsidentschaftswahlen die jeweiligen Vizekandidaten nicht der entscheidende Faktor bei der Stimmabgabe. Dieses Mal ist – wie so vieles in diesem turbulenten Wahlkampf – alles anders. Die Konfrontation Walz versus Vance könnte als das wichtigste und meistgesehene TV-Duell der „Running Mates“ in die Geschichte eingehen, spekulieren US-Politexperten.