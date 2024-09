Was ist „ruhig“? | Beunruhigend

Was ist „ruhig“? Ruhiger Wahlkampf? Davon ist in den Bilanzen knapp vor dem Urnengang am Sonntag jetzt häufig die Rede. Aber wie definiert man nun einen „ruhigen“ Wahlkampf? Es ist natürlich alles relativ: Wenn man – wie es viele offenbar getan haben – die „Mutter aller Schlachten“ erwartet hat, dann hat sich diese Prognose nicht erfüllt. Nein, überwiegend haben sich die Spitzenkandidaten in der Öffentlichkeit besser benommen als etwa im Parlament, wo man sich an Geschmacklosigkeiten, Gemeinheiten und Rüpeleien in einem immerwährenden Niveau-Limbo zu unterbieten versucht. Aber andererseits: Gab es in all den TV-Duellen und TV-Elefantenrunden irgendjemandem zu wenige Attacken, zu wenige An- und Untergriffe? Im ORF-Duell zwischen Babler und Nehammer ließ sich sogar der Bundeskanzler so sehr provozieren, dass man einander schließlich auf den verschiedensten Ebenen ankeifte. Dabei standen da zwei mutmaßliche Koalitionspartner vor dem Publikum. Ruhig – ja, das ist eben relativ.