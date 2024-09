Feuriger Auftakt! Tor-Gala, Sieg und 3300 Fans

Die Eishockey-Saison im Grazer „Bunker“ wurde mit einem Feuerwerk der 99ers eröffnet. Gegen den VSV holte die Truppe von Headcoach Harry Lange den dritten Sieg im dritten Spiel. Die Marschroute für die heurige Saison lachte den Fans schon vor der Halle entgegen: „Auf in die neue Eiszeit“, prangt dort ein Schriftzug neben dem Konterfei von Neo-Kapitän Korbinian Holzer. 3334 Zuschauer (neuer Rekord für einen Heimauftakt in Graz) wurden mit dem brandneuen Intro-Video unmittelbar vor dem Einlauf der Grazer Cracks heiß gemacht, in dem sich auch Präsident Herbert Jerich in Szene setzen konnte. Stilecht im 99ers-gebrandeten Lamborghini und zu den Klängen des Klassikers „Firestarter“.