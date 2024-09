Capitals siegen gegen BW Linz, KAC geht unter

Unmittelbar vor den Wienern liegt der KAC auf Rang fünf. Die Klagenfurter haben allerdings als einziges Team bereits vier Partien ausgetragen. Nach fünf Toren in den ersten drei Spielen ging der dänische Neo-Stürmer Mathias From in Ungarn erstmals in dieser Saison leer aus. So klar wie das Ergebnis war das Spiel lange Zeit nicht. Der KAC, am Dienstag noch 5:0-Sieger in Linz, kassierte aber zu viele Strafen und geriet mit drei Gegentoren im Mitteldrittel auf die Verliererstraße.