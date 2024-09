Jetzt geht Ansturm auf Apotheken wieder los

„Kein Mangel zu erkennen“

Leergeräumte Apotheker-Regale sind aber nicht in Sicht – anders als in den Vorjahren, als in OÖ in den Wintermonaten vor allem Antibiotika vergriffen waren. „Da ist im Moment kein Mangel zu erkennen“, sagt Veitschegger. Es gebe aber nicht lieferbare Arzneien, für die Apotheken Lösungen finden müssen. Ein genauer Grund für die heuer insgesamt entspanntere Lage sei schwer zu benennen: „Bis das Medikament zu uns kommt, durchläuft es viele Stellen. Es liegt vielleicht an einer besseren Bevorratung oder weniger Lieferproblemen im Fernen Osten.“