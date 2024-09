Zweite Hinrichtung mit Stickstoff in den USA

Weitere Hinrichtung in Oklahoma per Giftspritze

Ein weiteres Todesurteil wurde am Donnerstag im US-Staat Oklahoma vollstreckt. Der 52-jährige Emmanuel Littlejohn wurde per Giftspritze getötet. Er soll bei einem Überfall auf einen kleinen Supermarkt im Jahr 1992 einen 31-jährigen Mann getötet haben.