Hard im Top-Spiel gegen Krems – live auf krone.tv

Gute Erinnerungen

Denn da ist der Tabellenzweite aus Krems in der Sporthalle am See zu Gast (19.30/live auf krone.tv). Das Ziel ist klar: „Wir wollen so starten, wie wir in den Schlussminuten gegen die Fivers gespielt haben“, gibt Wendel die Marschrichtung vor. Dass die Partie gegen die Niederösterreicher, die in dieser Saison drei Siege und ein Remis einfahren konnten, hart wird, ist klar. „Sie sind guter Form und wenn wir zwei Punkte holen wollen, müssen wir richtig gut sein“, sagt Babic. In der vorigen Saison gab es für die Harder zwei Erfolge: In Krems gewann man mit 37:29, daheim behielt man mit 34:28 die Oberhand.