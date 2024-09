Wohltätigkeits-Sperre für Model Naomi Campbell

Das gab die britische Behörde Charity Commission bekannt, nachdem sie die Organisation Fashion for Relief überprüft hatte. Campbell wird beispielsweise vorgeworfen, auf Kosten der Organisation in einem Luxushotel in Cannes für drei Nächte zu einem Preis von 9400 Euro übernachtet sowie Spa-Anwendungen und Zimmerservice im Wert von mehr als 7900 Euro in Anspruch genommen zu haben.