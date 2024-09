Die Heimat der Lipizzaner erwandern

Am großen Parkplatz vorbei und mit Blick auf das Schloss Piber wandern wir taleinwärts. An einer Wegkreuzung halten wir uns links, gehen bergauf durch den Wald und über Wiesen zur Buschenschank Schachner.

Mit Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti, den „Krone“-Wanderexpertinnen, geht es diesmal am malerischen Maestoso-Rundweg von der Therme Nova in Köflach über den Heiligen Berg nach Bärnbach bis zum Lipizzanergestüt Piber mit seinen majestätischen Pferden.

