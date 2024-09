Panoramawanderung zur neuen Stainzer Warte

Wir starten in Stainz (374 m) und folgen der Beschilderung „Stainzer Panoramaweg 1“ durch das besiedelte Gebiet in Richtung Westen. Auf Waldwegen wandern wir nach Eichegg – vorbei am Weingut Ulz – zur Stainzer Warte (608 m) am Lethkogel.