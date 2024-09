„Belehren darf nicht wichtiger sein als berichten“

Wie wichtig Frauennetzwerke in der Medienlandschaft sind, stellten Eva Schindlauer vom ORF, Martha Schultz von „Frau in der Wirtschaft“ oder Jutta Perfahl-Strilka vom „Zukunft.Frauen“-Alumnae Club am Podium bei „Krone“-Ressortleiter Rainer Nowak klar.