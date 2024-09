Mercedes gibt zu: „Das war ein Fehler!“

Anfang der Woche hatte Hamilton bei einer Sponsorenveranstaltung bereits kritische Worte geäußert. „Wir saßen in unserer Besprechung am Morgen des Rennens, eigentlich hatten sie schon am Abend zuvor erwähnt, dass sie die Autos splitten möchten.“ Also beide Autos mit unterschiedliche Startreifen fahren zu lassen. Hamilton weiter: „Ich war ein bisschen ratlos. Denn in der Vergangenheit, wenn wir jemals in dieser Position waren... Normalerweise, wenn George sich gut qualifiziert hat, wie er es normalerweise tut, und ich nicht in den Top 10 bin, dann haben wir die Strategien gesplittet, aber wir waren so nah beieinander. Es ergab für mich keinen Sinn.“