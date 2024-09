Hamilton und Mercedes uneinig: „Macht keinen Sinn“

„War ein bisschen ratlos“

Auf einem Event von Mercedes-Sponsor Petronas erklärte Hamilton nun, dass das Team bereits am Abend vor dem Rennen beschlossen hatte, die Autos zu splitten, also mit unterschiedlichen Strategien an den Start zu gehen. „Ich war ein bisschen ratlos. Wenn George (Russell, Anm.) sich gut qualifiziert hat, wie er es normalerweise tut, und ich nicht in den Top 10 bin, haben wir die Strategien gesplittet, aber wir waren so nah beieinander. Es ergab für mich keinen Sinn“, so der siebenfache Weltmeister.