Putin erweitert Doktrin für Einsatz von Atomwaffen

Kiew will westliche Waffen auf Russland richten

Der Kreml veröffentlichte ein Video der Rede Putins zu Beginn des Treffens des Sicherheitsrats-Gremiums zur atomaren Abschreckung. Seine Ankündigung kommt für Kiew zur Unzeit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj diskutiert aktuell mit Verbündeten bei der UNO-Generaldebatte in New York über die Öffnung von russischem Territorium für westliche Langstreckenraketen.