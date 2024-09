Vorwürfe im Zeughaus: Langes Warten bei Funkstille

Chronologie der Mitwirkung

Während das Warten in Marchtrenk bei Funkstille weitergeht, weist man beim Landesfeuerwehrkommando die Vorwürfe vom Bürgermeister zurück, man habe zu wenig getan, um alles aufzuarbeiten. Der „Krone“ liegt eine Chronologie vor, wie man beim LFK in der „Causa Marchtrenk“ mitgewirkt hat: Am 18. März gab es eine „unverzügliche Reaktion“ auf die Sachverhaltsdarstellung, am 18. April nahmen LFK-Vertreter an einer Sitzung in Marchtrenk teil, danach gab es „Kontaktversuche mit Stadtchef und Amtsleiterin“, am 16. Mai schickte man Anmerkungen, am 18. Juli bot man weitere Hilfe an und am 27. August gab’s weitere Korrespondenz. Juristisch sind dem Kommando die Hände gebunden, da bei Finanzangelegenheiten die Gemeinde zuständig ist.