Die „Krone“ macht Sie zur Prinzessin

Das erwartet Sie in Hollywood

Der glamouröse Trip startet mit einem Spaziergang über den Santa Monica Pier, gefolgt von einem exklusiven Abendessen. Übernachtet wird in einem luxuriösen Hotel – der perfekte Start in ein unvergessliches Abenteuer. Am nächsten Tag erwartet die Österreicherinnen das Highlight der Reise - eine exklusive „Princess for One Day Deluxe“-Foto-Session.