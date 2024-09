Auf Föhnsturm folgt Schnee bis auf 1500 Meter Höhe

Am Mittwoch gibt es in Nordtirol wieder ruhiges, meist sonniges Wetter. Am Donnerstag färbt sich der Himmel milchig, es bleibt trocken, der Föhn macht sich ordentlich bemerkbar. „Am Patscherkofel kann es Böen mit Spitzen bis zu 120 km/h geben, in den Tälern bläst der Föhn mit bis zu 70 km/h“, prognostiziert UBIMET-Meteorologe Steffen Dietz.